Зимой в Усть-Каменогорске будут работать три трамвая-снегочиста

Фото: Instagram.com/tramway_ukg

В прежние годы рельсы очищали всего два специальных трамвая. В 2022 году был отремонтирован третий, передает BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Информация о выходе вагона из депо после двухмесячного восстановления появилась на странице трампарка в Instagram.

"Этот снегочист у нас два года не работал. Мы его поставили на ремонт. Сейчас запчасти купили, восстановили его. И будет у нас на зиму три вагона-снегочиста, - комментирует директор ТОО "Транспортная компания Усть-Каменогорска" Михаил Чайка.

Эта информация, без сомнения, порадует горожан, которые нередко подолгу ждут рельсовый транспорт на остановках после сильной метели, когда снег забивает трамвайную колею.