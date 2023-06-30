Зимой в квартирах будет прохладно - в Казахстане начнут экономить отопление

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Стоимость коммунальных услуг в регионах повысится на 2-4 тысячи тенге, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров. Повышение цен будет зависеть от региона, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы берем среднюю двухкомнатную квартиру в 60-70 квадратных метров. В регионах средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц. Это будет зависеть от региона. Будем стимулировать экономить тепло. Норматив по теплу составляет 21 градус. Когда жители привыкают к 23-25 градусам отопления зимой, а потом, когда снижают до норматива, люди начинают жаловаться. Это о чем говорит? О том, что зимой не нужно регулировать температуру, открывая окно или балкон. Нужно привыкать к нормальным нормам – 20-21 градус. Зимой это нормально, нужно экономить ресурсы", - сказал министр в кулуарах парламента.

По его словам, из-за высоких температур идет большая нагрузка на теплосети. Повышение тарифов также будет людей стимулировать экономить, считает министр.

При этом он также отметил, что тарифы на электроэнергию должны быть комфортными для населения.