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Зимой в квартирах будет прохладно - в Казахстане начнут экономить отопление
Стоимость коммунальных услуг в регионах повысится на 2-4 тысячи тенге, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров. Повышение цен будет зависеть от региона, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы берем среднюю двухкомнатную квартиру в 60-70 квадратных метров. В регионах средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц. Это будет зависеть от региона. Будем стимулировать экономить тепло. Норматив по теплу составляет 21 градус. Когда жители привыкают к 23-25 градусам отопления зимой, а потом, когда снижают до норматива, люди начинают жаловаться. Это о чем говорит? О том, что зимой не нужно регулировать температуру, открывая окно или балкон. Нужно привыкать к нормальным нормам – 20-21 градус. Зимой это нормально, нужно экономить ресурсы", - сказал министр в кулуарах парламента.
По его словам, из-за высоких температур идет большая нагрузка на теплосети. Повышение тарифов также будет людей стимулировать экономить, считает министр.
При этом он также отметил, что тарифы на электроэнергию должны быть комфортными для населения.
"Не всё будет за счёт тарифов. Бюджет на себя возьмет большую нагрузку. Тарифы должны быть комфортными для граждан, переход будет мягким. Плюс есть возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения", - заключил министр.
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