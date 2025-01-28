Как сообщили в НОК РК, казахстанцы смогут смотреть соревнования Азиады в прямом эфире на телеканале Qazsport, передает BaigeNews.kz.

Права на трансляцию приобрела телерадиокорпорация "Казахстан".

Отметим, что Казахстан будет представлен на играх 137 спортсменами. Знаменосцами выступят хоккеист Адиль Бекетаев и шорт-трекистка Ольга Тихонова.

Напомним, Азиатские Игры 2025 года пройдут Харбине (Китай) с 7 по 14 февраля.