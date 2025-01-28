Зимнюю Азиаду-2025 покажут в Казахстане в прямом эфире
Азиатские Игры 2025 года пройдут Харбине уже в феврале.
Сегодня, 14:42
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Сегодня, 14:42Сегодня, 14:42
134Фото: olympic.kz
Как сообщили в НОК РК, казахстанцы смогут смотреть соревнования Азиады в прямом эфире на телеканале Qazsport, передает BaigeNews.kz.
Права на трансляцию приобрела телерадиокорпорация "Казахстан".
Отметим, что Казахстан будет представлен на играх 137 спортсменами. Знаменосцами выступят хоккеист Адиль Бекетаев и шорт-трекистка Ольга Тихонова.
Напомним, Азиатские Игры 2025 года пройдут Харбине (Китай) с 7 по 14 февраля.