  • 28 Января, 16:08
  • BAIGENEWS

Зимнюю Азиаду-2025 покажут в Казахстане в прямом эфире

Азиатские Игры 2025 года пройдут Харбине уже в феврале.

Сегодня, 14:42
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 14:42
Сегодня, 14:42
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Фото: olympic.kz

Как сообщили в НОК РК, казахстанцы смогут смотреть соревнования Азиады в прямом эфире на телеканале Qazsport, передает BaigeNews.kz.

Права на трансляцию приобрела телерадиокорпорация "Казахстан".

Отметим, что Казахстан будет представлен на играх 137 спортсменами. Знаменосцами выступят хоккеист Адиль Бекетаев и шорт-трекистка Ольга Тихонова. 

Напомним, Азиатские Игры 2025 года пройдут Харбине (Китай) с 7 по 14 февраля.

 

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