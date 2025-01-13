Зимняя универсиада-2025 по хоккею: мужская сборная Казахстана разгромила Швецию
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В первом матче группового этапа зимней Универсиады сборная Казахстана встречалась с командой Швеции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.
Отметим, соперник повел в счете в первом периоде, забросив две шайбы, но сравнять нашим хоккеистам удалось уже в первой двадцатиминутке. Во втором периоде казахстанцы повели в два гола – вновь отличился Николай Шульга, а следом дубль оформил Даниил Цыбин.
В третьем периоде случился окончательный разгром, голы забили Максим Мусоров, Адиль Бейсембаев, Денис Чапоров и Андрей Буяльский, уверенная победа на старте Универсиады со счетом 9:2.
Швеция – Казахстан – 2:9 (2:2, 0:3, 0:4)
1:0 – 05:37 – Мейер (Свенсон) ГБ
2:0 – 12:11 – Линдфорс (Бекселиус, Ядлунг)
2:1 – 19:19 – Буяльский (Оразов, Мусоров) ГБ
2:2 – 19:40 – Шульга (Буяльский)
2:3 – 28:21 – Шульга (Буяльский)
2:4 – 31:48 – Цыбин (Тютюньков, Сулейменов)
2:5 – 36:53 – Цыбин (Тютюньков, Гусейнов)
2:6 – 48:18 – Мусоров (Буяльский)
2:7 – 51:03 – Бейсембаев (Буяльский)
2:8 – 57:43 – Чапоров (Буяльский, Демин)
2:9 – 59:35 – Буяльский (Мусоров)
Вратари: Коллин – Амирбеков.
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