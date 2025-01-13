В первом матче группового этапа зимней Универсиады сборная Казахстана встречалась с командой Швеции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Отметим, соперник повел в счете в первом периоде, забросив две шайбы, но сравнять нашим хоккеистам удалось уже в первой двадцатиминутке. Во втором периоде казахстанцы повели в два гола – вновь отличился Николай Шульга, а следом дубль оформил Даниил Цыбин.

В третьем периоде случился окончательный разгром, голы забили Максим Мусоров, Адиль Бейсембаев, Денис Чапоров и Андрей Буяльский, уверенная победа на старте Универсиады со счетом 9:2.

Швеция – Казахстан – 2:9 (2:2, 0:3, 0:4)

1:0 – 05:37 – Мейер (Свенсон) ГБ

2:0 – 12:11 – Линдфорс (Бекселиус, Ядлунг)

2:1 – 19:19 – Буяльский (Оразов, Мусоров) ГБ

2:2 – 19:40 – Шульга (Буяльский)

2:3 – 28:21 – Шульга (Буяльский)

2:4 – 31:48 – Цыбин (Тютюньков, Сулейменов)

2:5 – 36:53 – Цыбин (Тютюньков, Гусейнов)

2:6 – 48:18 – Мусоров (Буяльский)

2:7 – 51:03 – Бейсембаев (Буяльский)

2:8 – 57:43 – Чапоров (Буяльский, Демин)

2:9 – 59:35 – Буяльский (Мусоров)

Вратари: Коллин – Амирбеков.