В Астане 11 января пройдет массовый забег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Место проведения - Ботанический сад. Общая дистанция соревнований - 4 км. Регистрация желающих принять участие в соревнованиях состоится в тот же день с 08: 30 до 10:00 часов.

Начало соревнований в 10:00. На финише всем участникам вручаются памятные медали.