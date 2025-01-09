  • 9 Января, 10:38
  • BAIGENEWS

Зимний забег пройдет в Астане

Общая дистанция соревнований - 4 км.

Сегодня, 10:08
АВТОР
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get.run Сегодня, 10:08
Сегодня, 10:08
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Фото: get.run

В Астане 11 января пройдет массовый забег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Место проведения - Ботанический сад. Общая дистанция соревнований - 4 км. Регистрация желающих принять участие в соревнованиях состоится в тот же день с 08: 30 до 10:00 часов.

Начало соревнований в 10:00. На финише всем участникам вручаются памятные медали.

"В массовом забеге может принять участие любой желающий", - говорится в сообщении акимата.

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