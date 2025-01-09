Зимний забег пройдет в Астане
Общая дистанция соревнований - 4 км.
Сегодня, 10:08
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Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
83Фото: get.run
В Астане 11 января пройдет массовый забег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Место проведения - Ботанический сад. Общая дистанция соревнований - 4 км. Регистрация желающих принять участие в соревнованиях состоится в тот же день с 08: 30 до 10:00 часов.
Начало соревнований в 10:00. На финише всем участникам вручаются памятные медали.
"В массовом забеге может принять участие любой желающий", - говорится в сообщении акимата.