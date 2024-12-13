На курорте Бурабай 14 декабря торжественно откроют зимний сезон. В компании "Бурабай даму" рассказали, что ждёт гостей, передаёт BaigeNews.kz.

В казахстанской Лапландии подготовлена деревня шамана, будут катания на лошадях, оленьих и собачьих упряжках, квадроциклах, снегоходах и снежных каруселях, залиты каток и горки с прокатом коньков, лыж и тюбингов.

Для туристов созданы уникальные однодневные туры, вписанные в расписание сказочного экспресса.

Программы включают:

Экскурсии по казахстанской Лапландии;

Посещение мараловодческого хозяйства;

Знакомство с инновационным мультимедийным комплексом;

Катания на снежных аттракционах: бананах, каруселях и упряжках.

В июле мультимедийный интерактивный комплекс (МИК) прошёл масштабную реконструкцию и стал одним из самых высокотехнологичных музеев Казахстана. Использование современных анимационных и аудиовизуальных технологий позволяет каждому посетителю погрузиться в уникальную атмосферу казахской культуры и узнать больше об истории страны. Современный комплекс, способен принимать до 500 посетителей в день.

Медиаконтент нового комплекса будет постоянно обновляться.

Ключевые особенности комплекса:

Зал "Куб 360" - единственный в Казахстане зал с уникальной технологией воспроизведения изображения. Пять проекторов и два боковых экрана создают панорамное изображение с углом обзора в 270 градусов, что позволяет зрителям почувствовать себя частью фильма. Этот формат просмотра задействует периферийное зрение, создавая новые ощущения и позволяя рассмотреть все детали сцены.

Интерактивные экспозиции: в комплексе можно услышать напутствие от Абылай хана, увидеть казахские танцы в 3D-исполнении солистов Астана опера и почувствовать себя батыром, стреляющим из лука и преодолевающим препятствия.

Обучающие игровые технологии: интерактивные экспозиции в игровой форме помогают детям и зарубежным гостям узнать о национальных музыкальных инструментах, орнаментах, а также о животном мире и растениях казахских степей.

Интерактивная карта и символическое дерево: здесь можно увидеть символическое древо, объединяющее все казахские ру (роды), их тамгу на интерактивной карте страны.

МИК в среднем в сезон принимает до 80 человек человек в день, что делает его идеальным местом для групповых посещений. Особенно полезным это может быть для школьников – экскурсии в таком формате помогают изучать историю доступно и увлекательно.

Казахстанская Лапландия работает ежедневно с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных, чтобы каждый мог ощутить волшебство зимнего отдыха.