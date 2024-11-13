Зимние детские игры: полиция обратилась к родителям в Казахстане

В Министерстве внутренних дел Казахстана обратились к родителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Уважаемые родители! С наступлением гололеда важно внимательно следить за безопасностью детей. Зимние развлечения, такие как катание на санках рядом с дорогой, могут быть опасными. Дети часто не осознают риски, которые их окружают, и могут скатиться с горки прямо на проезжую часть. Это может привести к травмам или дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому разъясняйте детям основные правила: нужно ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам; не играть рядом с дорогой; при переходе дороги всегда смотреть в обе стороны.

В зимнее время одевайте детей в яркую, заметную одежду, чтобы они были видны водителю. Давайте вместе обеспечим безопасность наших детей! Ваша бдительность и внимание помогут избежать трагедии!" – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.