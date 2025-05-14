Астана буквально "утонула" в тополином пуху — пользователи соцсетей публикуют видео, где пух застилает улицы, тротуары и газоны, создавая иллюзию снежных сугробов. В столице +35, но визуально город напоминает зимний пейзаж, передаёт BaigeNews.kz.

"Когда это закончится?", — пишут пользователи в комментариях. "Ставить песню "Тополиный пух, жара, июль" не будем, потому что на дворе только май", — шутят в публикациях.

Между тем, это природное явление вызывает не только раздражение и аллергию, но и представляет серьёзную опасность. Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана предупреждает: тополиный пух — один из главных факторов сезонных возгораний.

"Пух скапливается у зданий, гаражей, на тротуарах. Он моментально воспламеняется от сигареты или спички. Поджоги, особенно детьми, часто приводят к пожарам, которые охватывают авто, жилые дома и хозяйственные постройки", — пояснили в МЧС.

МЧС напоминает:

Не поджигайте пух и не позволяйте детям играть с огнем.

Объясняйте опасность и вызывайте спасателей при подозрении на возгорание.

Убирайте пух во дворах и поливайте его водой. Не сжигайте!

Соблюдайте противопожарные меры: не курите в сухих зонах, не разводите открытый огонь.

Тополь, несмотря на сезонные неудобства, имеет и положительное значение: специалисты отмечают, что он активно поглощает пыль и снижает уровень загрязнения воздуха. Поэтому, как говорят горожане в соцсетях, "стоит потерпеть — потом станет легче дышать".

Ранее сообщалось, что 40-градусная жара сменится дождями в Казахстане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от левый берег Астана события🌍 (@levy_bereg_astana)