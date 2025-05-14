Зима в мае? Тополиный пух окутал Астану
Тополиный пух накрыл Астану: МЧС предупреждает о риске пожаров.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Астана буквально "утонула" в тополином пуху — пользователи соцсетей публикуют видео, где пух застилает улицы, тротуары и газоны, создавая иллюзию снежных сугробов. В столице +35, но визуально город напоминает зимний пейзаж, передаёт BaigeNews.kz.
"Когда это закончится?", — пишут пользователи в комментариях.
"Ставить песню "Тополиный пух, жара, июль" не будем, потому что на дворе только май", — шутят в публикациях.
Между тем, это природное явление вызывает не только раздражение и аллергию, но и представляет серьёзную опасность. Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана предупреждает: тополиный пух — один из главных факторов сезонных возгораний.
"Пух скапливается у зданий, гаражей, на тротуарах. Он моментально воспламеняется от сигареты или спички. Поджоги, особенно детьми, часто приводят к пожарам, которые охватывают авто, жилые дома и хозяйственные постройки", — пояснили в МЧС.
МЧС напоминает:
- Не поджигайте пух и не позволяйте детям играть с огнем.
- Объясняйте опасность и вызывайте спасателей при подозрении на возгорание.
- Убирайте пух во дворах и поливайте его водой. Не сжигайте!
- Соблюдайте противопожарные меры: не курите в сухих зонах, не разводите открытый огонь.
Тополь, несмотря на сезонные неудобства, имеет и положительное значение: специалисты отмечают, что он активно поглощает пыль и снижает уровень загрязнения воздуха. Поэтому, как говорят горожане в соцсетях, "стоит потерпеть — потом станет легче дышать".
Ранее сообщалось, что 40-градусная жара сменится дождями в Казахстане.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Рискуют остаться без тепла: новый район Костаная испытывает серьезные проблемы из-за частной котельной
- Зеленский готов встретиться с Путиным в Анкаре или Стамбуле
- У мамы было так же: врач-гинеколог назвала симптомы, которые женщины годами игнорируют
- Жителя ВКО лишили свободы после свидания с девушкой
- Улицы Петропавловска затопило после дождя