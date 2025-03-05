Зима не сдаётся: прогноз погоды по Казахстану перед восьмым марта
Какой будет погода в ближайшие три дня?
Сегодня, 12:43
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Сегодня, 12:43Сегодня, 12:43
102Фото: Pixabay
Синоптики Казгидромета сообщили прогноз погоды по Казахстану на 6-8 марта, передаёт BaigeNews.kz.
В преддверии всемирного женского дня погода решила "порадовать" жителей Казахстана.
В ближайшие три дня серия северо-западных циклонов будет формировать погоду практически на всей территории страны.
Несмотря на то, что они принесут повышение температуры воздуха в северных регионах, сопровождаемые осадками в виде дождя и снега, а также порывистым ветром слабоположительные температуры будут не сильно ощущаться.
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