Синоптики Казгидромета сообщили прогноз погоды по Казахстану на 6-8 марта, передаёт BaigeNews.kz.

В преддверии всемирного женского дня погода решила "порадовать" жителей Казахстана.

В ближайшие три дня серия северо-западных циклонов будет формировать погоду практически на всей территории страны.

Несмотря на то, что они принесут повышение температуры воздуха в северных регионах, сопровождаемые осадками в виде дождя и снега, а также порывистым ветром слабоположительные температуры будут не сильно ощущаться.