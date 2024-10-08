Ситуацию на объектах теплоснабжения держим на контроле - Саткалиев

На каких теплообъектах страны продолжается ремонт, рассказал министр энергетики на заседании правительства, передает BaigeNews.kz.

Отопительный сезон уже начат в ряде регионов, отметил Алмасадам Саткалиев. В западных и южных областях страны тепло в квартиры людей планируют запустить с середины октября. В соответствии с графиком ремонтов на электрических станциях завершен ремонт на 5 энергоблоках, 32 котлах, 28 турбинах. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 23 котлах и 16 турбинах.

Финансирование ремонтных работ увеличили на 44%, по сравнению с прошлым годом, отметил министр. На электросетях отремонтировали почти 20 тысяч километров линий электропередачи, 376 подстанции и 4046 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

"На топливных складах энергоисточников накоплено 5,2 миллиона тонн угля и 88 тысяч тонн мазута. Это соответствует нормативу. За исключением Риддер ТЭЦ, где запасов угля хватит на четырнадцать суток при норме в двадцать. Работа по накоплению продолжается", - рассказал Алмасадам Саткалиев.

Министр подчеркнул, что ситуацию на объектах теплоснабжения держат на контроле. Так, в Восточно-Казахстанской области на Риддер ТЭЦ отремонтировали два котла, в работе находятся еще два: третий и шестой. Ремонт на четвертом и пятом завершат до 10 ноября. Спикер отметил, что во время отопительного сезона необходимо иметь три рабочих котла.