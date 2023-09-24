Зима близко: как обстоит ситуация с углем в Казахстане

Отопительный сезон совсем близко – к примеру, в Экибастузе, который прошлой зимой остался с холодными батареями в 30-градусные морозы, тепло в домах должно появиться уже 30 сентября – 1 октября. Но это в квартирах с центральным отоплением, жители частных домов, отапливаемых углем, должны сами позаботиться о себе. В прошлом году казахстанцам в более холодных регионах приходилось ночевать в очередях за топливом у тупиков, случались и драки. Однажды в такой очереди в Семее даже убили чемпиона страны по дзюдо. Некоторым приходилось занимать уголь у более удачливых соседей.

На юге у покупателей твердого топлива есть небольшая отсрочка. Однако, как показывает опыт, она не помогает – жители Алматинской области страдают от роста цен и дефицита не меньше остальных.

О текущей ситуации с углем на днях высказался министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. По его словам, сейчас план по обеспечению населения углем для отопления домов выполнен всего на 28,3 %. Нехватка настолько острая, что власти Казахстана были вынуждены ввести ограничения на экспорт – теперь твердое топливо нельзя вывозить из Казахстана на автотранспорте.

"К сожалению, у нас были случаи, когда социальный уголь вывозился из страны. Куплен он был дёшево, но продавался по экспортным ценам. Соответственно для того, чтобы максимально обеспечить население Казахстана углём для коммунально-бытовых нужд, для бытовых нужд и домохозяйств, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля, чтобы наш социальный уголь не уходил на экспорт", – так пояснил введенные меры Канат Шарлапаев на брифинге правительства.

Темпы добычи угля тоже снизились, хотя и не так ощутимо, – на 2,1 %. В Павлодарской области компании добыли 39,2 млн тонн угля (на 0,5 % больше, чем в 2022 году), в Карагандинской — 20,6 млн тонн (на 3,3 % меньше). В тройку лидеров угледобычи также вошла Абайская область: 4,2 млн тонн, на 10,3 % меньше. Отметим, что эти же регионы входят в число аутсайдеров по газификации: в Карагандинской, как и в Улытауской области этот показатель равен всего 1,5 %, в Абайской – 3,1 %

Не снижаются только цены. Например, весной они не поднялись только в Западно-Казахстанской области. В остальных регионах среднее подорожание составило 13,5 % - от 2,5 % в Акмолинской области до 71,5 % в области Улытау.

При этом чиновники говорят, что стараются сдерживать цены на уголь.

"Министерство проводит переговоры с угледобывающими предприятиями, чтобы максимально сдерживать цены. Если сравнивать с другими странами, наш уголь намного дешевле. Мы все знаем уровень инфляции на сегодня. Учитывая это, рост цен не такой большой", - заявил в конце августа глава Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбетов.

Также он назвал конкретные цифры, по которым можно приобрести тонну угля самых распространенных марок.

"Цена самого популярного угля марки Шубарколь – 7 570 тенге, Каражыра – 9 тысяч тенге, Майкубенский – 6 700 тенге. Шубарколь премиум – 9 тысяч тенге. Если сравнивать с прошлым годом, то цена выросла примерно на 7-10 %, в среднем - на 15 %", – сказал он.

Откуда Жолмагамбетов взял подобные цифры, не совсем ясно, потому что таких цен для рядовых потребителей нет довольно давно. Например, в феврале 2022 года шубаркульский уголь в Петропавловске стоил 14 800 тенге за тонну, а каражаринский – 15 800. В ноябре 2021 года, в пик дефицита, в Алматы предлагали уголь по 20 тысяч за тонну. В октябре 2019 года в Астане средние цены были такие: шубаркольский уголь - 12 050 тенге, Каражыра - 12 700 тенге, майкубинский - 13 тысяч тенге.

Улантай Усенов, заместитель акима Улытауской области, назвал цены, более близкие к реальности: по словам чиновника, в Жезказгане на данный момент работают два пункта продажи угля, и приобрести твердое топливо в этих точках можно по 15,5 тысяч тенге за тонну.

Если посмотреть объявления частных поставщиков угля на популярных сервисах объявлений, к реальности ближе слова замакима, а не главы комитета.

Жители Жезказгана, центра области Улытау, при этом рассказывают в социальных сетях, что вынуждены покупать уголь по 21 тысяче тенге, а угольную пыль – по 19 тысяч. При этом приходится доплачивать за доставку грузовиком.

В Алматы популярный шубаркольский уголь стоит почти в два раза больше, чем сказал Жолмагамбетов, – от 16 до 20 тысяч за тонну.

В Караганде тонну угля можно купить за 13-14 тысяч тенге. Но зима в Карагандинской области длиннее и суровее, чем в Алматинской, поэтому и угля понадобится больше, так что разница в цене нивелируется количеством.

При этом в тупиках Караганды цены еще выше – шубаркольский уголь там продается по 17 400 тенге. Подорожание поставщики объясняют тем, что компания "Қазақстан темiр жолы" повысила цены на перевозку угля, не назвав причин.

В Павлодаре, угледобывающей столице Казахстана, ситуация с ценами немногим лучше – они варьируются от 11 до 15 тысяч тенге.

Почему цены настолько высоки?

Конечно, инфляция вносит свои коррективы – дорожают запчасти для техники, топливо и другое. Это понятно. Однако главная проблема заключается в другом.

Государство не контролирует цены напрямую, их формирует рынок, который заинтересован в максимизации прибыли, а не обеспечении людей необходимым товаром. Проще говоря, перекупщики стараются, пока есть такая возможность, выкачать из потребителей побольше денег. А лазейку, которой они пользуются, в обозримом будущем действительно могут прикрыть. Власти начинают уделять внимание этому вопросу на всех уровнях.

Еще в январе премьер-министр Алихан Смаилов на отдельном совещании отметил, что госорганам нужно проанализировать, как региональные операторы распределяют уголь по поставщикам, чтобы создать новый механизм для доставки твердого топлива к населению и на объекты социального значения без участия в цепочке перекупщиков, роль которых сводится к увеличению наценки.

Проверка, проведенная после этого Агентством по защите и развитию конкуренции РК, подтвердила, что посредники по-прежнему вынуждают частные лица покупать уголь в 3-4 раза дороже первоначальной стоимости. О проблеме говорили еще в 2019, но с тех пор ничего не поменялось.

Чтобы провернуть эту схему, угледобывающие компании выбрасывают на биржевые торги сразу большое количество угля (до 3 млн тонн или до 71% от годового объема отгрузки) и в течение нескольких минут продают их поставщикам, которые участвуют в этих торгах из года в год. Пробиться сквозь подобную схему кому-то еще очень сложно.

Эти сделки зачастую выглядят сомнительно: покупатель не обеспечивает их оплатой, при этом не отгружая товар, не говоря о том, что у перекупщиков обычно нет возможности осуществить эту отгрузку по причине отсутствия нужной инфраструктуры.

Подобные угольные "сговоры" настолько влияют на жизнь населения, что с ними вынуждена бороться Генеральная прокуратура. Ее сотрудники при проверке выявили множество интересных фактов. Например, в 2022 году АО "Шубарколь-комир" продавало коммунально-бытовой уголь по цене 6,2 тысяч тенге за тонну. Компания выставила на торги 3,2 млн тонн угля, которые были раскуплены за несколько минут. 26 % этого угля досталось 16 региональным операторам, остальные 74 % забрали еще 10 посредников.

Региональные операторы перепродают уголь по 11-17 тысяч тенге за тонну. Перекупщики с самосвалами – по 25-30 тысяч.

Таким образом, конечная стоимость угля для потребителей по цепочке вырастает в 3-4 раза.

Третья причина – плохо налаженная логистика. КТЖ регулярно поднимает цены на доставку угля от мест добычи до тупиков, но при этом не выделяет достаточное количество вагонов для данной задачи. В результате уголь не доезжает до пункта назначения вовремя, горожане не могут купить топливо, волнуются, создается искусственный ажиотаж, который отражается негативно не только на общественных настроениях, но и на ценах.

Впрочем, частично в этом виноваты и получатели угля – они спустя рукава относятся к своевременной разгрузке вагонов, из-за чего те порой подолгу простаивают на путях, хотя могли бы уже вести уголь следующим получателям.

Попытки государства заставить компании наладить логистику пока не дают результатов. Что неудивительно, потому что все они стабильно получают свою прибыль.

Ведь большинство домовладельцев каждую зиму покупает по 10-15 тонн угля, то есть им придется потратить минимум 100 тысяч тенге в любом случае. При этом уровень газификации в Казахстане невысок, и доступ к голубому топливу имеют всего 59 % жителей, то есть на "угольной игле" сидят миллионы людей.

К тому же совсем недавно начался учебный год, многим семьям пришлось раскошелиться на подготовку школьников и студентов, оплату учебы, так что с бюджетом туго и немедленно заказать грузовик угля не получится. Придется ждать, а к зиме уголь всегда дорожает дополнительно, и потому призывы покупать уголь сейчас, чтобы "позже не было ажиотажа у перекупщиков", многие воспринимают как издевку.

Отследить тенденцию легко: цены, в отличие от зарплат, снижаться не будут – только расти, и казахстанцам придется как-то справляться еще и с этим.