Жёстким нокаутом завершился бой экс-соперника Шавката Рахмонова на турнире UFC

На турнире UFC Vegas 96 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бой между американским файтером Нилом Мэгни и эквадорцем Майклом Моралесом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

STILL UNDEFEATED 🔥



🇪🇨 Michael Morales calls game and gets the first round finish! #UFCVegas96 pic.twitter.com/povTy2IIpq — UFC (@ufc) August 25, 2024

Их бой в полусреднем весе был запланирован на три раунда, но не продлился в итоге всю отведённую ему дистанцию. Победу техническим нокаутом в поединке отпраздновал Моралес. Таким образом, Майкл одержал 17-ю победу в карьере, а Мэгни потерпел 13-е поражение в ММА. Видео решающего момента боя представлено ниже.

Напомним, что 25 июня 2022 года Нил Мэгни проиграл удушающим приёмом непобеждённому казахстанскому файтеру Шавкату Рахмонову.