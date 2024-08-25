  • 25 Августа, 11:13
  • BAIGENEWS

Жёстким нокаутом завершился бой экс-соперника Шавката Рахмонова на турнире UFC

Сегодня, 09:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sports.kz Сегодня, 09:52
Сегодня, 09:52
120
Фото: sports.kz

На турнире UFC Vegas 96 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бой между американским файтером Нилом Мэгни и эквадорцем Майклом Моралесом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Их бой в полусреднем весе был запланирован на три раунда, но не продлился в итоге всю отведённую ему дистанцию. Победу техническим нокаутом в поединке отпраздновал Моралес. Таким образом, Майкл одержал 17-ю победу в карьере, а Мэгни потерпел 13-е поражение в ММА. Видео решающего момента боя представлено ниже.

Напомним, что 25 июня 2022 года Нил Мэгни проиграл удушающим приёмом непобеждённому казахстанскому файтеру Шавкату Рахмонову. 

Самое читаемое

Наверх