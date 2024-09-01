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Жёстким нокаутом закончился исторический бой Садриддина Ахмедова в США

Сегодня, 10:16
АВТОР
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qazsporttv.kz/ Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16
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Фото: qazsporttv.kz/

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов провёл первый бой за два года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Санта-Инезе (США, штат Калифорния), где сразился с американцем Антонио Тоддом. Для Ахмедова этот поединок был историческим — ранее он никогда не выступал в профи в США. Бой прошел в первом среднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Его итогом стала победа казахстанца техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Садриддин Ахмедов одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Антонио Тодд потерпел одиннадцатое поражение на профи-ринге. Добавим, что это был первый бой Ахмедова с декабря 2022 года. 

 

 
 
 
 
 
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