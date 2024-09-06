Жёсткие кадры: девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы
Сегодня, 16:40
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Сегодня, 16:40Сегодня, 16:40
114Фото: baigenews.kz
Несколько дней потребовалось полиции, чтобы разыскать мопедиста, на полном ходу сбившего девушку в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ДТП произошло 28 августа в 7:15 на проспекте Толе би.
Водитель мопеда, следуя по проспекту в западном направлении, допустил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.
"Беглец задержан. Это 23-летний приезжий. Пешеход находится в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело", — сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
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