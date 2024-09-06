Жёсткие кадры: девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы

Несколько дней потребовалось полиции, чтобы разыскать мопедиста, на полном ходу сбившего девушку в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП произошло 28 августа в 7:15 на проспекте Толе би.

Водитель мопеда, следуя по проспекту в западном направлении, допустил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.