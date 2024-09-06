  • 6 Сентября, 17:18
  • BAIGENEWS

Жёсткие кадры: девушку сбили на пешеходном переходе в Алматы

Сегодня, 16:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40
114
Фото: baigenews.kz

Несколько дней потребовалось полиции, чтобы разыскать мопедиста, на полном ходу сбившего девушку в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП произошло 28 августа в 7:15 на проспекте Толе би.

Водитель мопеда, следуя по проспекту в западном направлении, допустил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.

"Беглец задержан. Это 23-летний приезжий. Пешеход находится в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело", — сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев. 

Самое читаемое

Наверх