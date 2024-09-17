Жуткое смертельное ДТП произошло в Костанайской области

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя погибшими в Костанайской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

"Вечером 16 сентября на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” вблизи п.Торгай Джангельдинского района произошло дорожно-транспортное происшествие автомобиля Lexus с ГАЗель. Оба транспорта двигались в попутном направлении в сторону города Аркалыка. По предварительным сведениям 38-летний водитель Lexus совершая обгон не справился управлением и допустил столкновение со вторым авто", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель и двое пассажиров Lexus, в том числе двое детей, от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир с этого же авто скончался в больнице.



По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.