  • 17 Сентября, 10:53
  • BAIGENEWS

Жуткое смертельное ДТП произошло в Костанайской области

Сегодня, 09:55
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Жуткое смертельное ДТП произошло в Костанайской области Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
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Уголовное дело возбудили по факту ДТП с четырьмя погибшими в Костанайской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

"Вечером 16 сентября на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” вблизи п.Торгай Джангельдинского района произошло дорожно-транспортное происшествие автомобиля Lexus с ГАЗель. Оба транспорта двигались в попутном направлении в сторону города Аркалыка. По предварительным сведениям 38-летний водитель Lexus совершая обгон не справился управлением и допустил столкновение со вторым авто", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель и двое пассажиров Lexus, в том числе двое детей, от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир с этого же авто скончался в больнице.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники полиции призывают водителей не игнорировать требования ПДД, в частности соблюдать скоростной режим и правила маневрирования", - добавили в полиции.

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