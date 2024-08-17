В жутком ДТП в Жамбылской области погибли шесть человек
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Страшное ДТП произошло в ночь на 17 августа в Жамбылской области. В результате столкновения иномарки с патрульной машиной погибли шесть человек, двое из них — полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Водитель авто Toyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia.
"В результате аварии два патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, обеспечивая дорожную безопасность, погибли на месте происшествия. Один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей. В автомобиле Toyota находилось 8 пассажиров. Четверо из них погибли на месте, а водитель с тремя остальными пассажирами госпитализированы в центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в этом трагическом происшествии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция примет все необходимые меры для проведения тщательного расследования и установления всех обстоятельств произошедшего.
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