Жуткое ДТП в Уральске: авто сбило подростков на скутере

Двое подростков, катавшихся на скутере, столкнулись с легковым автомобилем в Уральске. О состоянии пострадавших сообщили врачи, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Чайкиной и Кокчетавской и попало в объектив на камеры видеонаблюдения.

Пострадали 16-летний юноша и 13-летняя девочка.