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Жуткое ДТП в Уральске: авто сбило подростков на скутере

Сегодня, 19:14
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14
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Фото: baigenews.kz

Двое подростков, катавшихся на скутере, столкнулись с легковым автомобилем в Уральске. О состоянии пострадавших сообщили врачи, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Чайкиной и Кокчетавской и попало в объектив на камеры видеонаблюдения.

Пострадали 16-летний юноша и 13-летняя девочка.

"Находятся в областной детской многопрофильной больнице, в отделении травматологии. Состояние у обоих средней степени тяжести. Получают необходимое лечение", - сообщили в Управлении здравоохранения ЗКО.  

Видео: mgorod.kz
Видео: mgorod.kz

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