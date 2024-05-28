Жуткое ДТП в Уральске: авто сбило подростков на скутере
Сегодня, 19:14
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Сегодня, 19:14Сегодня, 19:14
39Фото: baigenews.kz
Двое подростков, катавшихся на скутере, столкнулись с легковым автомобилем в Уральске. О состоянии пострадавших сообщили врачи, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП произошло на пересечении улиц Чайкиной и Кокчетавской и попало в объектив на камеры видеонаблюдения.
Пострадали 16-летний юноша и 13-летняя девочка.
"Находятся в областной детской многопрофильной больнице, в отделении травматологии. Состояние у обоих средней степени тяжести. Получают необходимое лечение", - сообщили в Управлении здравоохранения ЗКО.
Видео: mgorod.kz
Видео: mgorod.kz
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