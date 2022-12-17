Жуткое ДТП в Костанайской области: загорелись две машины, погибли два человека

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

При лобовом столкновении двух автомобилей в Костанайской области произошло возгорание машин. В резульате ДТП погибли два человека, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла сегодня около 10:30 на 275 километре автодороги Костанай — Карабутак.

"Водитель легковой автомашины не справился с управлением. В результате он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной "Газель" с возгоранием двух автомобилей. Водитель легковой автомашины и пассажир погибли на месте, водитель "Газели" доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

На место трагедии выезжал начальник отдела полиции Камыстинского района Ерлан Мусин. Он сообщил, что в настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД". Проводятся необходимые следственные действия, назначены необходимые экспертизы.