Жуткое ДТП в Актюбинской области: создана рабочая группа

Для выяснения всех обстоятельств ДТП, в котором погибли школьники, в Актюбинской области по поручению акима создана рабочая группа, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла в 10:10 на трассе "Самара-Шымкент". Столкнулись грузовик MAN и Toyota Ipsun. В результате погибли водитель минивэна и семь пассажиров, в том числе пятеро детей.

Рабочую группу, прибывшую на место происшествия, курирует замакима области Жолдас Батырхан.

По предварительным данным дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. О проведении турнира госорганам заранее не сообщили.