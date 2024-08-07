  • 7 Августа, 20:45
  • BAIGENEWS

Жуткое ДТП в Актюбинской области: создана рабочая группа

Сегодня, 20:36
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:36
Сегодня, 20:36
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Фото: pxhere.com

Для выяснения всех обстоятельств ДТП, в котором погибли школьники, в Актюбинской области по поручению акима создана рабочая группа, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла в 10:10 на трассе "Самара-Шымкент". Столкнулись грузовик MAN и Toyota Ipsun. В результате погибли водитель минивэна и семь пассажиров, в том числе пятеро детей.

Рабочую группу, прибывшую на место происшествия, курирует замакима области Жолдас Батырхан.

По предварительным данным дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. О проведении турнира госорганам заранее не сообщили.

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿 АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ (@aqtobe_oblysy_akimdigi)

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