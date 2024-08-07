Жуткое ДТП в Актюбинской области: создана рабочая группа
Сегодня, 20:36
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Сегодня, 20:36Сегодня, 20:36
48Фото: pxhere.com
Для выяснения всех обстоятельств ДТП, в котором погибли школьники, в Актюбинской области по поручению акима создана рабочая группа, передаёт BaigeNews.kz.
Авария произошла в 10:10 на трассе "Самара-Шымкент". Столкнулись грузовик MAN и Toyota Ipsun. В результате погибли водитель минивэна и семь пассажиров, в том числе пятеро детей.
Рабочую группу, прибывшую на место происшествия, курирует замакима области Жолдас Батырхан.
По предварительным данным дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. О проведении турнира госорганам заранее не сообщили.
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