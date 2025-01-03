Жуткое ДТП в Акмолинской области: столкнулись около 40 машин
Информации о жертвах и пострадавшим пока нет.
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На трассе в Акмолинской области в условиях метели и плохой видимости столкнулись около 40 автомобилей. Очевидцы жуткого ДТП прислали видео с места происшествия в редакцию BaigeNews.kz
Как прокомментировали в департаменте полиции региона, авария произошла между сёлами Когам и Каратал района Биржансал.
"В13:30 из-за ухудшения погодных условии: метели, ограничения видимости, предварительно произошло столкновение около 40 автомашин. Информация по жертвам и пострадавшим пока нет. На месте работает полиция ", — отметили в департаменте.
В пресс-службе национального оператора "КазАвтоЖол" сообщили, что 3 января в 14:10 в Акмолинской области в связи ухудшением погодных условий вводят ограничения движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Астана-Петропавловск", от Астаны до Щучинска.
"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток по столкновение около 40 автомашин. Информация по жертвам и пострадавшим пока нет", — сообщили в пресс-службе ведомства.
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