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Жуткое ДТП в Акмолинской области: столкнулись около 40 машин

Информации о жертвах и пострадавшим пока нет.

Сегодня, 14:13
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 14:13
Сегодня, 14:13
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Фото: скриншот с видео

На трассе в Акмолинской области в условиях метели и плохой видимости столкнулись около 40 автомобилей. Очевидцы жуткого ДТП прислали видео с места происшествия в редакцию  BaigeNews.kz

Как прокомментировали в департаменте полиции региона, авария произошла между сёлами Когам и Каратал района  Биржансал.

"В13:30 из-за ухудшения погодных условии: метели, ограничения видимости, предварительно произошло столкновение около 40 автомашин. Информация по жертвам и пострадавшим пока нет. На месте работает полиция ", — отметили в департаменте.

В пресс-службе национального оператора "КазАвтоЖол" сообщили, что 3 января в 14:10 в Акмолинской области в связи ухудшением погодных условий вводят ограничения движения для всех видов транспорта на участке автодороги  "Астана-Петропавловск", от Астаны до Щучинска.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток по столкновение около 40 автомашин. Информация по жертвам и пострадавшим пока нет",  — сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео: видео очевидцев
Видео: видео очевидцев

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