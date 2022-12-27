Жуткое ДТП с участием саней и лошади произошло в СКО

Фото: polisia.kz

Смертельное ДТП произошло в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

25 декабря на 840 километре дороги Жезказган – Петропавловск у села Николаевка 38-летний водитель Chevrolet Nexia наехал на лошадь, запряжённую в сани. Животным управлял шедший рядом 61-летний житель Есильского района.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Как показало медицинское освидетельствование, водитель авто был трезв.

Факт ДТП зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”.

Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП. Назначен ряд экспертиз. По результатам проведённых мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение.