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polisia.kz Сегодня, 17:47
113
Сегодня, 17:47
113
Фото: polisia.kz

Жуткое ДТП с участием саней и лошади произошло в СКО

Смертельное ДТП произошло в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

25 декабря на 840 километре дороги Жезказган – Петропавловск у села Николаевка 38-летний водитель Chevrolet Nexia наехал на лошадь, запряжённую в сани. Животным управлял шедший рядом 61-летний житель Есильского района. 

Мужчина от полученных травм скончался на месте. 

Как показало медицинское освидетельствование, водитель авто был трезв. 

Факт ДТП зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”. 

Полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП. Назначен ряд экспертиз. По результатам проведённых мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение.

 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 17:47
113
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