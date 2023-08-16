  • 16 Августа, 16:46
  • BAIGENEWS

Жуткое ДТП с участием фуры и двух легковушек произошло в Актюбинской области

Сегодня, 15:08
АВТОР
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скриншот Сегодня, 15:08
Сегодня, 15:08
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Фото: скриншот

Жуткая авария с участием трёх авто попала на видео в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

16 августа на автодороге Актобе – Астрахань в районе поселка Бестамак Алгинского района водитель грузовика Shacman при обгоне транспортных средств допустил столкновение с автомашинами Nissan и Mersedes, едущими во встречном направлении.

В результате ДТП водители грузовика и Nissan с различными травмами госпитализированы в больницу.

 

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