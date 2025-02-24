  • 24 Февраля, 10:19
  • BAIGENEWS

Жуткое ДТП с автобусом в Астане: власти отрицают смерть водителя

Слухи опубликовали в соцсетях.

Сегодня, 09:52
АВТОР
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@myastanacity Сегодня, 09:52
Сегодня, 09:52
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Фото: @myastanacity

В пресс-службе управления здравоохранения столицы опровергли информацию о смерти водителя автобуса, который накануне попал в аварию, передаёт BaigeNews.kz.

Медики сообщили, что все пострадавшие в дорожном происшествии живы. Еще никто не выписан. Все получают медицинское обслуживание в полной мере.

Напомним, автобус врезался в столб на улице Бараева вечером 21 февраля. В момент происшествия в салоне находилось более 25 пассажиров. Водитель и несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Четверым пострадавшим потребовалась операция.

По предварительной информации департамента полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Позже в Сети появилось видео момента столкновения, снятое в салоне.

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