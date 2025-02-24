В пресс-службе управления здравоохранения столицы опровергли информацию о смерти водителя автобуса, который накануне попал в аварию, передаёт BaigeNews.kz.

Медики сообщили, что все пострадавшие в дорожном происшествии живы. Еще никто не выписан. Все получают медицинское обслуживание в полной мере.

Напомним, автобус врезался в столб на улице Бараева вечером 21 февраля. В момент происшествия в салоне находилось более 25 пассажиров. Водитель и несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Четверым пострадавшим потребовалась операция.

По предварительной информации департамента полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Позже в Сети появилось видео момента столкновения, снятое в салоне.