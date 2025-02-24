Жуткое ДТП с автобусом в Астане: власти отрицают смерть водителя
Слухи опубликовали в соцсетях.
Сегодня, 09:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:52Сегодня, 09:52
66Фото: @myastanacity
В пресс-службе управления здравоохранения столицы опровергли информацию о смерти водителя автобуса, который накануне попал в аварию, передаёт BaigeNews.kz.
Медики сообщили, что все пострадавшие в дорожном происшествии живы. Еще никто не выписан. Все получают медицинское обслуживание в полной мере.
Напомним, автобус врезался в столб на улице Бараева вечером 21 февраля. В момент происшествия в салоне находилось более 25 пассажиров. Водитель и несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Четверым пострадавшим потребовалась операция.
По предварительной информации департамента полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Позже в Сети появилось видео момента столкновения, снятое в салоне.
Самое читаемое
- Бивол победил Бетербиева в реванше и стал абсолютным чемпионом мира
- Зеленский назвал условие для возможного ухода с поста президента
- Пропавшего в Павлодаре мужчину нашли мёртвым: полиция расследует убийство
- Рюкзак пассажира загорелся в самолёте Астана — Актау
- Прибывшие в Казахстан из Нидерландов тигры Богдан и Кума начали спариваться