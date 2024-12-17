Жуткое ДТП произошло в Костанайской области
Три человека погибли.
Сегодня, 10:58
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Сегодня, 10:58Сегодня, 10:58
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Смертельное ДТП произошло 16 декабря около 15:00 в 10 км от поселка Герцено Карасуского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Костанайской области. Столкнулись автомобили Volvo и Toyota Alphard.
"В результате ДТП 3 человека от полученных травм скончались на месте, еще трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу", - говорится в сообщении.
Полиция начала расследование по статье 345 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
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