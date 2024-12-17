Смертельное ДТП произошло 16 декабря около 15:00 в 10 км от поселка Герцено Карасуского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Костанайской области. Столкнулись автомобили Volvo и Toyota Alphard.

"В результате ДТП 3 человека от полученных травм скончались на месте, еще трое госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Полиция начала расследование по статье 345 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного Кодекса Республики Казахстан.