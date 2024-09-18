Жуткое ДТП произошло в Алматы
Сегодня, 12:56
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Сегодня, 12:56Сегодня, 12:56
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В Алматы автобус совершил наезд на пенсионера, который стоял на остановке, передаёт BaigeNews.
"Сегодня в 09:50 в Алмалинском районе Алматы водитель автобуса 118 маршрута допустил наезд на мужчину 1938 года рождения, который находился на остановочном комплексе. В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
К расследованию ДТП приступили сотрудники отдела полиции Алмалинского района.
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