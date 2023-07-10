Жуткое ДТП попало на видео в Семее

Фото: polisia.kz

19-летний парень за рулём Audi врезался в опору моста и погиб в Семее. Аварию сняла камера видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Водитель, следуя по автогужевому мосту в направлении проспекта Шакарима, не справившись с рулевым управлением допустил наезд на опору столба. В результате ДТП мужчина госпитализирован в больницу, где скончался, не приходя в сознание", - сообщили в полиции.

Выясняются все обстоятельства происшествия. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.