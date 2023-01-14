Жуткое ДТП на трассе в области Абай: погибли два человека

Фото: ДП области Абай

На трассе "Семей — Усть-Каменогорск" произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ 21102" и "Toyota Camry". От травм, несовместимых с жизнью, скончались два человека. Пятеро госпитализированы, в том числе — трое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Абай.

По данным ведомства, ДТП случилось 14 января в 13:30.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля марки "ВАЗ 21102" от полученных травм, не совместимых с жизнью, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. В салоне автомобиля "ВАЗ 21102" также находились трое несовершеннолетних пассажиров. В настоящее время трое несовершеннолетних пассажиров, водитель с двумя пассажирами автомобиля марки Toyota Camry доставлены в ближайшую больницу", — говорится в сообщении.

Фото: ДП области Абай

Также отмечается, что начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Назначены судебные экспертизы.