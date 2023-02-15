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polisia.kz Сегодня, 19:50
53
Сегодня, 19:50
53
Фото: polisia.kz

Жуткое ДТП на трассе в Атырауской области: погибли два человека

Два человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 февраля на 72 километре трассы Атырау-Индер столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Lada Grantа.

26-летний водитель Lada погиб на месте происшествия, 61-летний пассажир скончался в больнице. 

Водитель и трое пассажиров Toyota с телесными повреждениями доставлены в районную больницу. После удара машина загорелась, пострадавших от пожара нет.

По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.

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#дтп #происшествия #Атырауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:50
53
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