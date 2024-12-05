Жуткое ДТП: два грузовика столкнулись лоб в лоб на севере Казахстана

На просёлочной дороге близ с. Кызылсуат в Целиноградском районе Акмолинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

"Прибывшие на место стражи порядка предварительно установили, что 32-летний водитель а/м марки SHACMAN на просёлочной дороге выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с а/м марки "КамАЗ" под управлением 55-летнего водителя. В результате оба водителя грузовиков с различными травмами доставлены в больницу", - рассказалии в ДП.

По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что десятки человек пострадали в Германии из-за того, что пьяный дальнобойщик устроил массовое ДТП.