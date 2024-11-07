Сильный ветер снёс светофоры и вырвал двери в Астане
Сегодня, 09:53
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Сегодня, 09:53Сегодня, 09:53
216Фото: BaigeNews.kz
В Астане разбушевался сильный ветер. Это привело к повреждениям домов и городской инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.
7-го ноября, по данным РГП "Казгидромет", Астане ожидается снег, гололед и метель.
"Синоптики прогнозируют ветер юго-западный с порывами 23-28 м/с, порой до 30 м/с", - проинормировали в акимате столицы.
Фото: BaigeNews.kz
Фото: жители Астаны
Фото: жители Астаны
Фото: жители Астаны
Жителей и гостей столицы просят быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения.
"При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112", - добавили в акимате Астаны.
Ранее сообщалось, что школьников Астаны перевели на дистанционное обучение.
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