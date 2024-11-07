Сильный ветер снёс светофоры и вырвал двери в Астане

В Астане разбушевался сильный ветер. Это привело к повреждениям домов и городской инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz.

7-го ноября, по данным РГП "Казгидромет", Астане ожидается снег, гололед и метель.

"Синоптики прогнозируют ветер юго-западный с порывами 23-28 м/с, порой до 30 м/с", - проинормировали в акимате столицы.

Фото: BaigeNews.kz

Фото: жители Астаны

Фото: жители Астаны

Фото: жители Астаны

Жителей и гостей столицы просят быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения.

"При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112", - добавили в акимате Астаны.

Ранее сообщалось, что школьников Астаны перевели на дистанционное обучение.