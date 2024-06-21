Жуткая трагедия в Кыргызстане: утонули шесть детей из одной семьи
Сегодня, 09:16
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Сегодня, 09:16Сегодня, 09:16
156Фото: News-r.ru
Страшная трагедия произошла 20 июня в Кыргызстане, передаёт BaigeNews со ссылкой на vesti.kg.
По информации милиции, две семьи (11 человек) возвращались с отдыха на водоеме в селе Алтын. В машине находились мужчина, его супруга, ее сестра и 8 детей в возрасте до 10 лет.
На повороте водитель не справился с управлением и авто упало в пруд. Утонули 6 детей, выжили трое взрослых и по одному ребенку из каждой семьи.
По предварительным данным, водитель был пьян.
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