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Жуткая трагедия в Кыргызстане: утонули шесть детей из одной семьи

Сегодня, 09:16
АВТОР
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News-r.ru Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16
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Фото: News-r.ru

Страшная трагедия произошла 20 июня в Кыргызстане, передаёт BaigeNews со ссылкой на vesti.kg.

По информации милиции, две семьи (11 человек) возвращались с отдыха на водоеме в селе Алтын. В машине находились мужчина, его супруга, ее сестра и 8 детей в возрасте до 10 лет.

На повороте водитель не справился с управлением и авто упало в пруд. Утонули 6 детей, выжили трое взрослых и по одному ребенку из каждой семьи.

По предварительным данным, водитель был пьян.

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