Жуткая находка: труп мужчины нашли в Хромтау

Труп пропавшего мужчины обнаружили в Хромтау. Полицией Актюбинской области начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе расследования установлены и задержаны двое лиц. В данный момент судом санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Назначены все экспертизы по делу, расследование продолжается", - говорится в сообщении.