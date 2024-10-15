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  • 15 Октября, 13:35
  • BAIGENEWS

Жуткая находка: труп мужчины нашли в Хромтау

Сегодня, 12:30
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30
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Фото: pixabay.com

Труп пропавшего мужчины обнаружили в Хромтау. Полицией Актюбинской области начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе расследования установлены и задержаны двое лиц. В данный момент судом санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Назначены все экспертизы по делу, расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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