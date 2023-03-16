Жуткая находка: три трупа обнаружили в ВКО

15 марта очевидцы позвонили в службу пожаротушения и сообщили, что из квартиры на четвёртом этаже многоквартирного дома в посёлке Новая Бухтарма идёт сильный дым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ВКО.

"На момент прибытия пожарных подразделений в помещении зала произошло загорание горючих конструкции дивана, ковра, деревянных конструкций пола. Огонь ликвидирован на общей площади четыре квадратных метра", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что погибшими оказались мужчины 1973 и 1975 года рождения и женщина 1977 года рождения.

"Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнём. Причина смерти граждан устанавливается", - добавили в ДЧС.

По словам соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни.