Жуткая находка: тело ребёнка в чемодане нашли на мусорке
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
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Тело ребёнка в чемодане нашли на мусорке в Перми, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Страшную находку сделал случайный прохожий на улице Монастырской, очевидцы вызвали полицию. Погибшему мальчику на вид от шести до восьми лет. Сообщается, что на его теле обнаружены колото-резаные раны и следы удушения.
На место прибыла полиция, проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
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