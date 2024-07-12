Жуткая находка: тело ребёнка в чемодане нашли на мусорке

Тело ребёнка в чемодане нашли на мусорке в Перми, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал SHOT.



Страшную находку сделал случайный прохожий на улице Монастырской, очевидцы вызвали полицию. Погибшему мальчику на вид от шести до восьми лет. Сообщается, что на его теле обнаружены колото-резаные раны и следы удушения.



На место прибыла полиция, проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".