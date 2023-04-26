Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе

Скелет человека в мешке обнаружен в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Полиция просит оказать содействие в установлении личности.

"24 апреля в талых водах, при въезде на старое кладбище по улице К.Нуралина в полиэтиленовом мешке обнаружен скелетированный труп человека. На скелетированном трупе были футболка Adidas синего цвета с эмблемой команды "Челси", спортивное трико Nike черного цвета; мужская кофта с замком темного цвета с серыми полосками, носки черного цвета", - говорится в сообщении.