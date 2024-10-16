Жуткая авария в Текели: машина сбила шедшую по обочине женщину

В Текели машина, попавшая в ДТП, насмерть сбила шедшую по обочине женщину. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Жуткие кадры с места аварии распространяют в Сети.

"Полиция расследует дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на улице Пушкина в Текели. Водитель автомобиля Nissan Renessa, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Mitsubishi Galant. От удара автомобиль по инерции наехал на пешехода, который, к сожалению, скончался на месте. Автомобиль нарушителя был доставлен на специализированную стоянку. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого", - сообщили в ДП области Жетысу.