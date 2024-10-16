25 қазан Республика күні
  • 16 Октября, 23:15
  • BAIGENEWS

Жуткая авария в Текели: машина сбила шедшую по обочине женщину

Сегодня, 22:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/taldykorganec.insta_ Сегодня, 22:55
Сегодня, 22:55
96
Фото: instagram.com/taldykorganec.insta_

В Текели машина, попавшая в ДТП, насмерть сбила шедшую по обочине женщину. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Жуткие кадры с места аварии распространяют в Сети.

"Полиция расследует дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на улице Пушкина в Текели. Водитель автомобиля Nissan Renessa, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Mitsubishi Galant. От удара автомобиль по инерции наехал на пешехода, который, к сожалению, скончался на месте. Автомобиль нарушителя был доставлен на специализированную стоянку. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого", - сообщили в ДП области Жетысу.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ. Кайрат Абдрахман (@taldykorganec.insta_)

Самое читаемое

Наверх