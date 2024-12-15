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Жуткая авария произошла на трассе Омск-Майкапчагай: есть пострадавшие

Причины ДТП выясняет полиция.

Сегодня, 08:24
АВТОР
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ДП области Абай Сегодня, 08:24
Сегодня, 08:24
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Фото: ДП области Абай

На трассе Омск-Майкапчагай в области Абай в результате лобового столкновения двух авто, пострадали и водители, и пассажиры, передаёт BaigeNews.kz.

"На 655-м километре трассы Омск-Майкапчагай около 23:15 произошло лобовое столкновение Hyundai Accent и Chevrolet Aveo. Все участники ДТП, включая водителей и пассажиров, госпитализированы в районную больницу села Бескарагай", — сообщили в ДП области Абай.

Полиция ведет расследование причин инцидента. 

 

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