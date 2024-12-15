Жуткая авария произошла на трассе Омск-Майкапчагай: есть пострадавшие
Причины ДТП выясняет полиция.
Сегодня, 08:24
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Сегодня, 08:24Сегодня, 08:24
247Фото: ДП области Абай
На трассе Омск-Майкапчагай в области Абай в результате лобового столкновения двух авто, пострадали и водители, и пассажиры, передаёт BaigeNews.kz.
"На 655-м километре трассы Омск-Майкапчагай около 23:15 произошло лобовое столкновение Hyundai Accent и Chevrolet Aveo. Все участники ДТП, включая водителей и пассажиров, госпитализированы в районную больницу села Бескарагай", — сообщили в ДП области Абай.
Полиция ведет расследование причин инцидента.