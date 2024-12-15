На трассе Омск-Майкапчагай в области Абай в результате лобового столкновения двух авто, пострадали и водители, и пассажиры, передаёт BaigeNews.kz.

"На 655-м километре трассы Омск-Майкапчагай около 23:15 произошло лобовое столкновение Hyundai Accent и Chevrolet Aveo. Все участники ДТП, включая водителей и пассажиров, госпитализированы в районную больницу села Бескарагай", — сообщили в ДП области Абай.

Полиция ведет расследование причин инцидента.