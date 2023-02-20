Журналисты и блогеры объединились в поддержку молодых кандидатов в депутаты в Казахстане

Фото: facebook.com/theyakov

В Казахстане создали блок "Жастар үні" ("Голос молодёжи") в поддержку молодых кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов, передаёт BaigeNews.kz.

В организацию вошли журналисты и блогеры, молодёжь, которой небезразлично будущее страны. Один из них ведущий ток-шоу "Ашық алаң" на телеканале Qazaqstan Ерканат Копжасарулы.

"Наша главная цель – пригласить активных молодых людей из всех сфер, открыто выражающих своё мнение, хорошо разбирающихся в своей профессии, осведомлённых о проблемах в стране, принять участие в выборах в мажилис и маслихаты всех уровней", - сказал он.

По мнению журналиста телеканала "Евразия" Акбопе Танирберген, большое число молодых депутатов разбудило бы мажилис.

Телеведущий и блогер Нурсултан Курман пообещал молодым кандидатам поддержку в соцсетях, организацию теледебатов в Youtube, интервью и подкастов с их участием.

Вошёл в блок и блогер Яков Федоров.

"Жастар үні" готов поддержать и тех, кто идёт на выборы от политических партий. Главное условие – кандидат должен быть в возрасте от 21 до 35 лет.