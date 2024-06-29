Журналисты BaigeNews.kz получили благодарственные письма из Акорды и Минкультуры

Сотрудники Информационного агентства BaigeNews.kz были отмечены благодарственными письмами ко Дню работников средств массовой информации.

Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям Руслан Желдибай адресовал благодарственное письмо заместителю главного редактора ИА BaigeNews.kz Чингизу Майсеитову.

Министру культуры и информации страны Аида Балаева за вклад в развитие информационной индустрии отметила корреспондент BaigeNews.kz Марка Брюшко, специалиста СММ-отдела Адиля Нуртазина и видеографа мультимедийного отдела Нурмухаммеда Кенжахмета.

"Мы живем в очень интересное время, когда в Казахстане осуществляются глобальные реформы, охватывающие все сферы нашей жизни.

Не будет преувеличением сказать, что вы сегодня пишете новую историю Казахстана, являясь связующим мостом между государством и обществом, освещая и фиксируя все важнейшие события, происходящие в Казахстане", — сказала ранее Аида Балаева, поздравляя казахстанских журналистов с профессиональным праздником.