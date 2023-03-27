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Журналисту Козачкову вынесли приговор в Алматы
Журналиста Михаила Козачкова приговорили к лишению свободы условно сроком на 3,5 года, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщила его адвокат Елена Жигалёнок.
По решению военного суда Алматинского гарнизона Козачков признан виновным и приговорён к условному сроку.
"Его осудили по статьям 147 п 274 Уголовного кодекса РК. Следственно-оперативная группа Агентства по финмониторингу установила, что Козачков никак не связан с деятельностью ОПГ Коспаева. Обвинения в пособничестве рейдерству сняты. Уголовное дело по статьям 249 и 262 УК РК прекращено по реабилитирующим основаниям", - сообщила адвокат.
Напомним, Козачкова задержали в декабре 2022 года сотрудники АФМ. В Агентстве сообщили, что журналиста подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.
После Михаил обратился к президенту, попросив взять расследование дела под контроль.
18 февраля журналиста перевели под домашний арест.
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