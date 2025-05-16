Стартовал прием заявок на ежегодную журналистскую премию "Парламент сөзі", учрежденную Мажилисом Парламента Республики Казахстан. Премия вручается за лучшее освещение деятельности нижней палаты парламента, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурс традиционно приурочен ко Дню работников средств массовой информации, который в Казахстане отмечается в конце июня. Участвовать могут журналисты, чьи материалы о работе Мажилиса были опубликованы или вышли в эфир с сентября 2024 года по 13 июня 2025 года.

Победители будут определены в семи номинациях, включая:

Лучший телевизионный материал

Лучший радиорепортаж

Лучший материал в печатных СМИ

Лучший интернет-материал

Лучшая фото- или видеоработа

Лучший специальный репортаж

Вклад в развитие парламентской журналистики

Заявки принимаются до 16 июня 2025 года по электронной почте smimazh@parlam.kz. К участию допускаются как отдельные авторы, так и редакционные коллективы.

Победителей определит специальная комиссия, в состав которой войдут депутаты и представители Аппарата Мажилиса.

Более подробная информация о правилах участия доступна на официальном сайте Мажилиса: mazhilis.parlam.kz.

Контактные телефоны: (7172) 74-63-01, 74-63-05.