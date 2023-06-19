Журналистку из Казахстана убили в Грузии

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Об убийстве казахстанки за границей сообщили в министерстве иностранных дел, передаёт BaigeNews.kz

Со вчерашнего дня социальные сети заполонила новость об исчезновении журналистки Жанботы Толеген из Алматы. Тревогу забили её коллеги.

Сегодня стало известно, что женщина в мае поехала в Грузию, где была убита.

"Подтверждаем информацию об убийстве гражданки Казахстана в Грузии. 24 мая т.г. в посольство РК в городе Тбилиси поступила информация от правоохранительных органов города Телави об убийстве гражданки РК. Подозреваемое лицо задержано, ведётся расследование. В интересах следствия детали убийства и данные подозреваемого не разглашаются", - сообщили в МИДе.

Тело погибшей гражданки доставлено на Родину и ее похоронили 2 июня.

В МИДе отметили, что Толеген находилась в Грузии в частной поездке, и к её профессиональной деятельности произошедшее не имеет отношения.