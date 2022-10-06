"Журналистка, два депутата и президент": партия "Ак Жол" выбрала своего кандидата для выборов

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Партия "Ак жол" сегодня объявила, кого они выбрали кандидатом в президенты на предстощих выборах, передает BaigeNews.kz. После долгих обсуждений, "акжоловцы" остановили свой выбор на действующем главе государства Касым-Жомарте Токаеве. Его кандидатуру партийцы намерены поддержать.

"Мы долго спорили, кто будет участвовать. Всего у нас изъявили желание шесть человек, для участия в выборах. Из шести человек получилось так, что один крупный бизнесмен, он не член партии, но в соответствии с законом посчитал, что может выдвинуться от партии. Но вчера наши коллеги отказались. Один человек, который в начале был готов выдвигаться, незадолго до съезда сказал, что он передумал. Ещё один взял самоотвод. Кроме того, несколько членов Национального совета предложили поддержать кандидатуру, которую выдвигают общественные организации, кандидатуру действующего президента. Токаев заявил, что будет выдвигаться от коалиции общественных движений. Если президент пойдет от общественности, то было бы правильно, чтобы партия поддержала именно коалицию", - сказал глава "Ак жол" Азат Перуашев.

Члены партии выбирали кандидата из четырех человек - это были Касым-Жомарт Токаев, журналистка Сандугаш Дуйсенова, депутат маслихата Атырауской области Серик Ерубаев и его коллега из Актюбинской области Аскар Садыков.

"Многое из того, что требует и предлагает "Ак жол", встречает сопротивление бюрократии. Мы видим саботаж со стороны чиновников в отношении инициатив президента. Многие инициативы идут в одном направлении с тем, что двигает "Ак жол". Президент в этой реформе сам вышел из партии, и запретил акимам возгавлять филиалы партии власти. Конечно, мы будем поддерживать такие вещи", - отметил Перуашев.

В ходе тайного голосования участники Съезда выбрали кандитатуру действующего президента. Таким образом демократическая партия "Ак Жол" присоединилась к народной коалиции, от которой будет выдвигаться Касым-Жомарт Токаев.