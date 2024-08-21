  • 21 Августа, 20:00
  • BAIGENEWS

Журналистам показали, в каких условиях паралимпийцы готовились к парижским играм

Сегодня, 18:40
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paralympic.kz Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
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Фото: paralympic.kz

XVII летняя Паралимпиада стартует в Париже уже 28 августа. От Казахстана на ней выступят 44 спортсмена. С 1996 года по настоящее время наши сборные завоевали 7 наград на этих сезонных играх. Члены нынешней команды рассчитывают показать свои силы во Франции и пополнить копилку медалей. Съемочная группа BaigeNews.kz посетила Паралимпийский тренировочный центр, чтобы увидеть в каких условиях и на каких тренажерах спортсмены доводили свои физические показатели до идеала. 

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