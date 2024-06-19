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Журналистам показали новую авиабазу Нацгвардии под Астаной

Сегодня, 10:33
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Чингиз Майсеит Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
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Фото: Чингиз Майсеит

В преддверии Дня полиции для столичных журналистов провели экскурсию по новой авиабазе Нацгвардии РК. Объект находится рядом с Астаной, передает BaigeNews.kz.

Репортерам продемонстрировали самолеты и вертолеты, которые используются для разных нужд.

Напомним, что 3 мая этого года авиабазу презентовали президенту страны. 

Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших.

Видео Чингиз Майсеит.

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