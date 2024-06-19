Журналистам показали новую авиабазу Нацгвардии под Астаной

В преддверии Дня полиции для столичных журналистов провели экскурсию по новой авиабазе Нацгвардии РК. Объект находится рядом с Астаной, передает BaigeNews.kz.

Репортерам продемонстрировали самолеты и вертолеты, которые используются для разных нужд.

Напомним, что 3 мая этого года авиабазу презентовали президенту страны.

Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших.

Видео Чингиз Майсеит.