Журналистам показали новую авиабазу Нацгвардии под Астаной
Сегодня, 10:33
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Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
107Фото: Чингиз Майсеит
В преддверии Дня полиции для столичных журналистов провели экскурсию по новой авиабазе Нацгвардии РК. Объект находится рядом с Астаной, передает BaigeNews.kz.
Репортерам продемонстрировали самолеты и вертолеты, которые используются для разных нужд.
Напомним, что 3 мая этого года авиабазу презентовали президенту страны.
Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших.
Видео Чингиз Майсеит.
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