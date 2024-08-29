Журналистам показали насколько Астана готова к принятию Всемирных игр кочевников

За десять дней до старта 5-х Всемирных игр кочевников, в Астане состоялся пресс-тур для журналистов. Они смогли осмотреть реконструированный ипподром "Казанат", ознакомиться с готовностью другой спортивной инфраструктуры и одними из первых испытать рабочие условия в пресс-центре. Новые подробности подготовки к Играм смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.