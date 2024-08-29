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Журналистам показали насколько Астана готова к принятию Всемирных игр кочевников

Сегодня, 17:02
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Журналистам показали насколько Астана готова к принятию Всемирных игр кочевников Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02
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За десять дней до старта 5-х Всемирных игр кочевников, в Астане состоялся пресс-тур для журналистов. Они смогли осмотреть реконструированный ипподром "Казанат", ознакомиться с готовностью другой спортивной инфраструктуры и одними из первых испытать рабочие условия в пресс-центре. Новые подробности подготовки к Играм смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.

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