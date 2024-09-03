Журналистам и блогерам напомнили правила агитации перед референдумом по АЭС

Казахстанцы имеют право агитировать как в поддержку, так и против вопросов, которые поставит референдум. Однако некоторые публикации могут оказаться вне закона, сообщили в министерстве культуры и информации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил, что в СМИ запрещается распространение анонимных агитационных материалов.

"Под анонимными подразумеваются все материалы, которые не содержат информации об авторе либо об организациях, выпустивших данные материалы", - отметил Искаков.

Кроме того, все, размещаемые в масс-медиа материалы, должны соответствовать требованиям закона. Агитация может проводиться во всех СМИ, прошедших процедуру постановки на учёт в уполномоченном госоргане в соответствии с законом о масс-медиа.

Также агитация может осуществляться посредством онлайн-платформ. Однако распространение субъектом теле-, радиовещания любых агитационных материалов - новостных, аналитических - в программах запрещено. За распространение субъектами теле-, радиовещания любых агитационных материалов в новостях, аналитических программах установлена административная ответственность.

Искаков подчеркнул, что МКИ будет вести мониторинг за онлайн-платформами и масс-медиа.

"Материалы с признаками нарушения будут направляться в Генеральную прокуратуру для дальнейшей оценки и принятия соответствующих мер. Окончательное решение о наличии в материалах масс-медиа и на онлайн-платформах нарушений законодательства будут приниматься органами прокуратуры", - сказал вице-министр.

Для удобства СМИ и пользователей онлайн-платформ министерством разрабатываются разъяснения по требованиям к ним в период подготовки и проведения референдума, которые разместят на сайте ведомства.