Журналиста ударили в суде: Минкультуры и информации готово оказать поддержку

Министерство культуры и информации РК готово оказать поддержку журналисту интернет-издания umarovnews.kz в защите его прав, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с инцидентом в зале суда Уральска, где отец подсудимого, проходящего по делу об убийстве, ударил журналиста, министерство культуры и информации сообщает, что готово оказать всестороннее содействие Талгату Умарову в защите его прав, в том числе в предоставлении адвоката, а также напоминает, что за воспрепятствование законной журналистской деятельности предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В министерстве отметили, что данный "недопустимый и вопиющий инцидент" является воспрепятствованием деятельности журналистов, которые выполняют свою работу в интересах общества.