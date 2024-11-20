Журналиста ударили в суде: Минкультуры и информации готово оказать поддержку
В министерстве отметили, что данный "недопустимый и вопиющий инцидент" является воспрепятствованием деятельности журналистов, которые выполняют свою работу в интересах общества.
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Министерство культуры и информации РК готово оказать поддержку журналисту интернет-издания umarovnews.kz в защите его прав, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с инцидентом в зале суда Уральска, где отец подсудимого, проходящего по делу об убийстве, ударил журналиста, министерство культуры и информации сообщает, что готово оказать всестороннее содействие Талгату Умарову в защите его прав, в том числе в предоставлении адвоката, а также напоминает, что за воспрепятствование законной журналистской деятельности предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
В министерстве отметили, что данный "недопустимый и вопиющий инцидент" является воспрепятствованием деятельности журналистов, которые выполняют свою работу в интересах общества.
"Все участники судебных процессов должны соблюдать закон и уважать права журналистов", - заключили в МКИ.
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