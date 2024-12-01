Журналиста Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане
Предварительно, основанием для задержания стало заявление написанное на команду от жителя города.
Сегодня, 20:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:06Сегодня, 20:06
114Фото: dzen.ru
Российского журналиста Алексея Пивоварова, его съемочную группу и журналистку Hook.report Фериде Масхетову задержали в узбекистанском городе Нукусе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Взгляд.uz
Сообщается, что журналисты сейчас находятся в здании ГУВД.
Как уточняет издание, основанием для задержания стало заявление написанное на команду от жителя города.
"Сейчас вся команда и журналистка находятся в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требуют их осмотра", — говорится в сообщении издания.
В Hook.report также добавили, что Пивоварова держат в отдельном кабинете, а следователь отказывается показывать заявление и вообще отвечать на вопросы.
Самое читаемое
- Кто ремонтирует знаменитые павлодарские трамваи: история работника депо
- Табун из 70 бесхозных лошадей обнаружили полицейские в Павлодарской области
- Какую выгоду Казахстан получает от членства в ОДКБ
- Жанибек Алимханулы обиделся на чемпиона мира и сделал заявление
- В Алматы охранники кафе жестоко избили посетителя