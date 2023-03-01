Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32"

Фото: aitube.kz

Казахстанский журналист Аскар Джалдинов выиграл гражданский иск против авторов популярного сериала про маньяков "5:32", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда. Джалдинов заявил, что создатели веб-сериала использовали его книгу под названием "Вне протокола. Тайна громких преступлений в Казахстане" при написании сценариев и потребовал материальную компенсацию. Ответчики, в свою очередь, отказались ее выплачивать.

"Истец Д. обратился в суд с иском к ответчикам ТОО "S", У., Л., К. о понуждении к публичному признанию факта использования его книги при написании сценариев к известному веб-сериалу и взыскании компенсации за нарушения авторских прав в размере 15 000 МРП и компенсацию морального вреда 300 000 000 тенге. В суде установлено, что при написании сценарий к веб-сериалу, сценаристы заимствовали события и факты, изложенные в книге истца. При этом ответчики, не отрицая этот факт, за собой нарушение авторских прав не признавали, мотивируя, что книга истца основана на реальных преступлениях, происходивших в стране в различные периоды времени, поэтому на основании требований статьи 974 ГК РК, события и факты, имеющие информационных характер не являются объектами авторского права и истец не может их монополизировать. В связи, с чем просили суд в иске отказать полностью", - говорится в материалах суда.

Суд все доводы сторон тщательно проанализировал, заслушал свидетелей, изучил экспертные заключения, в результате чего сделал следующий вывод.

"Истцом при написании этой книги была проделана определенная работа по изучении архивов МВД и судов республики, материалов уголовных дел, использовались воспоминания бывших сотрудников правоохранительных органов, непосредственно участвовавших в раскрытии преступлений, с использованием авторской интерпретации, в связи с чем, суд пришел в выводу о том, что книга по подбору и расположению материалов, безусловно, содержит результат творческого труда", - постановил судья.

В ходе судебного заседания Аскар Джалдинов доказал факт неправомерного использования ответчиками принадлежащих ему прав, в тоже время ответчиками не доказано, что совершенные ими в отношении объекта авторского права действия соответствуют требованиям Закона и не нарушают прав автора.

"Суд, исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая все обстоятельства по делу, иск удовлетворил частично и обязал ответчиков публично признать факт использования книги отражением факта такого использования в титрах указанного сериала. С ответчиков взыскана компенсация в пользу истца в размере 1 000 МРП и моральный вред в размере 1 000 000 тенге, а также судебные издержки, в остальной части иска отказано", - говорится в решении суда.

Решение суда не вступило в законную силу.